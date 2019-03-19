Дочерний страховщик "Росгосстраха" переименован в "Росгосстрах жизнь"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Компания "Эрго жизнь", которая была приобретена "Росгосстрахом" в конце 2018 года, переименована в ООО СК "Росгосстрах жизнь". Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор "Росгосстраха" Николаус Фрай.

"Переименование нашей компании по [страхованию] жизни завершено, у нас теперь новая дочерняя компания "Росгосстрах жизнь", - сказал Фрай.

Он напомнил, что группа "Росгосстрах" осталась без страховщика жизни в 2017 году, когда "Росгосстрах" перешел под контроль банка "ФК Открытие". Компания по страхованию жизни "РГС жизнь", которая до конца 2016 года принадлежала бывшему основному владельцу "Росгосстраха" Данилу Хачатурову, в сделку не вошла. В сентябре 2018 года "РГС жизнь" переименована в "Капитал лайф страхование жизни".

"В 2018 году нашей главной задачей было возвращение на рынок страхования жизни", - сказал Фрай, отметив, что этот рынок показывал стабильный рост.

Для этого "Росгосстрах" разработал два варианта: создание собственной компании с нуля (для этого 13 июня была создана компания ООО "Росгосстрах страхование жизни", в сентябре она получила лицензию ЦБ) и приобретение действующей компании на рынке (группа "Росгосстрах" стала собственником "Эрго жизнь" 6 декабря).

"В прошлом году мы не знали, какой вариант будет быстрее. Создать компанию по страхованию жизни с нуля тоже возможно, но это займет намного больше времени", - пояснил Фрай. Следующим шагом станет присоединение вновь созданной компании "Росгосстрах страхование жизни" к "Росгосстрах жизни", следует из презентации Фрая.

Бренд "Эрго жизнь" с рынка уйдет, отметил Фрай, при этом компания под новым наименованием продолжит исполнять обязательства по действующим договорам.

Проблем с компанией, которая ранее называлась "РГС жизнь", "Росгосстрах" не предвидит (в октябре 2018 года Роспатент признал недействительной правовую охрану одного из товарных знаков "Росгосстраха")

"У нас есть несколько наименований: есть "Росгосстрах", есть наименование РГС. Компании господина Хачатурова оспаривали товарный знак РГС, мы от него отказались. У нас нет никаких проблем сейчас с компаниями Хачатурова", - сказала вице-президент Росгосстраха по правовым вопросам Наталья Чельцова (в апреле 2018 года владельцем "Капитал лайф страхование жизни" объявил себя президент ЦСКА Евгений Гинер).

Цели компании

Задача компании - показывать прибыль с первого дня и войти в число лидеров рынка в короткие сроки, заявил гендиректор "Росгосстрах жизни" Алексей Руденко.

"По итогам 2019 года мы целимся в топ-5 по общим сборам и в топ-3 по объемам нового бизнеса", - сказал Руденко.

Общие сборы по компании в 2019 году прогнозируются на уровне 25 млрд рублей и выше, при этом 2/3 сборов страховщик планирует получать через банки группы материнского банка "ФК Открытие", следует из презентации Руденко.

Прибыль компании ожидается в размере 700 млн рублей в 2019 году, добавил он.