Правительство внесло в Госдуму проект закона о крабовых аукционах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму проект закона, который предусматривает распределение через аукцион части квоты на добычу (вылова) краба. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ.

"Разделом плана "Рыбохозяйственный комплекс" в 2019 году предусмотрено принятие федерального закона о распределении 50% объема квот добычи (вылова) краба, ранее распределявшегося по "историческому принципу", путем проведения аукциона в электронной форме", - говорится в сообщении.

Ранее 14 марта законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства.

Законопроект подготовлен Минсельхозом и направлен в правительство РФ в начале февраля 2019 года. В августе 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выставлять половину объема квот на добычу краба, ранее распределявшихся по так называемому историческому принципу, на электронные аукционы.

По замыслу авторов законопроекта, победитель торгов, который получит квоту на 10 лет, будет обязан построить на территории страны объекты, перечень которых предлагается установить правительству. Минсельхоз оценил дополнительные доходы федерального бюджета в случае принятия проекта примерно в 82 млрд рублей в 2019-2020 годах.