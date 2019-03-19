Путин: нужно исключить воровство при выполнении Гособоронзаказа

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал не допустить никакого воровства при выполнении Гособоронзаказа.

"Более эффективным стал надзор за деятельностью оборонно-промышленного комплекса", - констатировал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Он напомнил, что государство выделяет значительные средства на Гособоронзаказ. "Нам нужно добиться того, чтобы все, что связано с выполнением наших планов в области повышения обороноспособности страны, было поставлено на государственные, серьезные рельсы, чтобы не было там допущено никаких нарушений и никакого воровства, что самое главное", - подчеркнул Путин.

Он признал: "К сожалению, такие факты были, имели место".