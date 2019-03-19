Власти Севастополя готовы предоставить 700 га земли под проекты винного туризма

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Севастополя сформировало 17 участков общей площадью 700 га, которые по итогам конкурса получат инвесторы под реализацию проектов в области винного туризма, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства города.

"Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя в рамках реализации масштабных проектов, направленных на улучшение в регионе инвестиционного климата, а также повышение инвестиционной привлекательности, сформировал 17 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью около 700 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в будущем объекты, которые появятся на этих участках и будут связаны с виноградарством и виноделием, войдут в тематический туристический маршрут "Винная дорога". В настоящее время проводятся аукционы для инвесторов, желающих приобрести данные участки.

В правительстве пояснили, что "Винная дорога" пройдет по небольшим винодельческим хозяйствам и крупным предприятиям.

Ранее сообщалось, что развитие винного туризма в Севастополе проходит в рамках приоритетного проекта "Терруар Севастополь", где заявлен 21 участник. Среди них действующие объекты, в том числе Инкерманский завод марочных вин и производитель игристых вин "Золотая Балка"; еще несколько проектов готовятся к запуску. Общая площадь плодоносящих виноградников в регионе составляет 4,28 тыс. га, работают 17 виноделен. В рамках проекта общую площадь виноградников планируется увеличить до 10 тыс. га и создать не менее 20 независимых винодельческих предприятий.