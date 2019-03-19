Суд Липецкой области признал законным начисление Roshen свыше 316 млн рублей налогов

ТАСС, 19 марта. Арбитражный суд Липецкой области отказал в иске корпорации Roshen и признал законным начисление ее Липецкой фабрике налогов, пеней и штрафа на общую сумму более 316 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Инна Семенская.

"Заседание по иску корпорации Roshen прошло в Арбитражном суде Липецкой области. Суд постановил отказать ей в удовлетворении заявленных требований и признать законным решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области - о доначислении в 2015 году фабрике 316,5 млн рублей налогов и штрафов", - сказала собеседница.

Она уточнила, что корпорация вела процесс по оспариванию начисления налогов с октября 2015 года. Тогда представитель Roshen подал иск о признании незаконным решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Корпорации в 2015 году было предложено уплатить почти 285,9 млн рублей налога на добавленную стоимость за 1-4 кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей.

О корпорации Roshen

Корпорация Roshen является одним из активов президента Украины Петра Порошенко, включает пять кондитерских фабрик, в том числе Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие, Клайпедскую (Литва) и Bonbonetti Choco (Венгрия), производит в год около 450 тыс. тонн продукции 350 видов кондитерских изделий.

В 2015 году в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами на 180 млн рублей, Басманным судом в Москве до 13 декабря 2017 года наложен арест на имущество Липецкой фабрики. Под арестом находятся склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. м. В настоящий момент все сотрудники Липецкой фабрики уволены, производство закрыто.