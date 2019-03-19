Китай отменил карантин в 90% районов, прежде зараженных АЧС

ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Китая объявило об отмене карантина на территории 90% районов, где он был введен ранее в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС). Об этом заявил во вторник заместитель министра сельского хозяйства и деревни КНР Юй Канчжэнь.

"Борьба с АЧС в нашей стране демонстрирует все большую эффективность, эпизоотия пошла на спад - уже снят карантин со 105 районов, это 90% от всех оцепленных зон заражения", - отметил он в ходе видеоконференции, посвященной борьбе с инфекционными заболеваниями, распространяемыми животными.

По словам чиновника, за семь месяцев эпидемии власти зарегистрировали 113 вспышек заболевания в 28 провинциях - к настоящему моменту АЧС ликвидирована в 21-й из них.

Чума свиней в Китае впервые была выявлена в начале августа 2018 года на территории провинции Ляонин, расположенной на северо-востоке страны. Впоследствии заболевание было зафиксировано в нескольких китайских регионах, включая автономный район Внутренняя Монголия (север), провинции Хэнань, Хубэй и Хунань (Центральный Китай), Аньхой, Фуцзянь, Чжэцзян и Цзянсу (восток), Пекин, Шанхай и еще два города центрального подчинения, Тяньцзинь (север) и Чунцин (юго-запад), провинции Сычуань и Юньнань (юго-запад), Шэньси (северо-запад), Гуандун и Гуйчжоу (юг), Шаньси (север) и граничащую с Россией Хэйлунцзян.

АЧС - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией прежде зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение его разновидностей.