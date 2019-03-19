ФАС прекратила дело против "Р-Фарм" и Минздрава

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело о сговоре фармацевтической компании "Р-Фарм" и Минздрава РФ при закупках лекарственных препаратов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе.

"18 марта 2019 года было завершено рассмотрение дела по признакам антиконкурентного соглашения на торгах на закупку препарата Атазанавир с участием "Р-Фарм", "Фармасинтез", "Профарм", а также по признакам заключения антиконкурентного соглашения Министерством здравоохранения РФ и "Р-Фарм", - сообщила пресс-служба ФАС, добавив, что комиссия проанализировала все обстоятельства этих аукционов и прекратила рассмотрение дела в связи с отсутствием признаков антиконкурентного соглашения.

При этом отмечается, что с "Р-Фарм", "Русская медицинская компания", "Саналек", "Плексфарм", "Фармахан" были сняты обвинения в картельном сговоре и в итоге 18 марта 2019 года ФАС признала группу лиц в составе "Р-Фарм" и "Русская медицинская компания" виновными в координации экономической деятельности "Юнилек", "Спейсфарм", "Фармахан", "Виталек", "Медгазфарм", которая привела к поддержанию цен на электронных аукционах по поставке лекарственных аукционов (нарушение ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции).

"Есть случаи, когда крупные компании пытаются обойти ограничения, установленные Федеральным законом о контрактной системе, и в этом деле мы нашли этому подтверждение", - цитируются пресс-службой слова заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского.

Ранее ФАС обнаружила признаки нарушения антимонопольного законодательства при закупках Минздравом в 2017 году препаратов от ВИЧ и заподозрила министерство в создании преимущества для "Р-Фарм".