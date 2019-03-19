ЦИАН: продажи машино-мест в новостройках Московского региона выросли на 36% в 2018 году

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Продажи машино-мест около новостроек Москвы выросли в 2018 году на 36% и опередили динамику сделок с жильем. Об этом говорится в сообщении риэлторской группы "ЦИАН" по итогам проведенного исследования.

"Среди покупателей квартир и апартаментов на первичном рынке Московского региона наблюдается рост интереса к машино-местам в паркинге. По итогам 2018 года спрос на них в новостройках вырос на 36%, что превышает темпы прироста сделок с жильем [плюс 25% за аналогичный период]. Всего по итогам 2018 года застройщики реализовали около 16,2 тыс. парковочных мест. Лидером по объему продаж среди субрынков столичной агломерации стала Москва в старых границах - 12 тыс. сделок", - отметили представители "ЦИАН".

Таким образом, в 2018 году каждый 9-й покупатель жилья на первичном рынке Московского региона приобрел машино-место, пришли к выводу эксперты. Самое дорогое парковочное место в новостройках региона стоит 5,6 млн рублей, самое дешевое - 100 тыс. рублей, самые доступные парковочные места в старых границах столицы можно приобрести в районах за МКАД (61,8 тыс. рублей за кв. м).

В Новой Москве квадратный метр парковки в среднем обойдется в 40,7 тыс. рублей, что дешевле чем в новостройках ближнего Подмосковья (46,5 тыс. рублей). Эксперты это связывают с тем, что на присоединенных территориях действуют более жесткие нормы по обеспеченности машино-местами, поэтому застройщики вынуждены снижать цену, чтобы обеспечить приемлемые темпы продаж таких объектов.

Застройщики Московского региона заработали от продаж парковок около 26 млрд рублей - 2,5% от их общей выручки от всех видов деятельности. Больше всего получил доход на этих сделках "ПИК" (2,8 тыс. сделок), "ЛСР" (1,2 тыс. сделок) и "MR Group" (1,1 тыс. сделок). В Москве покупатели в 2018 году отдавали предпочтение парковкам в проектах бизнес-класса (43% продаж), тогда как в предыдущем году преобладали сделки в комплексах комфорт-класса. В 2017 году ежеквартально девелоперы реализовали в среднем около 2,2 тыс. машино-мест, а в 2018 году показатель вырос до 3 тыс.

В Новой Москве интерес к покупке стоянок для машин вырос на 35%, оценили в "ЦИАН". Покупатели, как и прежде, чаще всего приобретают их в проектах комфорт-класса (71% сделок в 2018 году, 81% сделок в 2017 году). На первичном рынке Подмосковья объем продаж парковочных мест по итогам 2018 года вырос на 26%. Здесь в 2017 году на эконом- и комфорт-класс приходилось по 50% сделок, в 2018 году структура поменялась: 65% - эконом-класс, 35% - комфорт- класс.