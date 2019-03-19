Титов заявил, что шесть фигурантов его списка не имеют препятствий для возвращения в РФ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Препятствий для возвращения из других стран в Россию шести фигурантов так называемого списка Титова нет, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В феврале 2018 года бизнес-омбудсмен обратился к президенту РФ с предложением рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении нескольких десятков предпринимателей, желающих вернуться в Россию из-за границы. Президент поручил силовым ведомствам рассмотреть эту инициативу.

"Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь сообщил уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову о результатах рассмотрения его обращений в интересах 26 бизнесменов из "лондонского списка". Шесть из них имеют возможность беспрепятственного возвращения в Россию", - сказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

В отношении бизнесменов из Санкт-Петербурга Владимира Артюшина и Романа Стародубца, Андрея Маркова из Перми, Юлии Макуриной из Москвы и Юрия Погибы из Ростова-на-Дону мера пресечения в виде ареста не избиралась, международный розыск не объявлялся. По инкриминируемым им преступлениям законодательство не предусматривает применение ареста в случае добровольной явки. Постановлением суда апелляционной инстанции мера пресечения для сахалинца Алексея Латыпова в виде ареста отменена, поскольку уголовное дело в отношении него по данному составу преступления не возбуждалось. Достаточных оснований для предъявления Латыпову обвинения по вновь возбужденному уголовному делу не имеется, его розыск прекращен, уточнили в пресс-службе.

"Следственным органом проверяется причастность бывшего московского банкира Юрия Глоцера к совершению покушения на хищение в особо крупном размере имущества ряда граждан. Процессуального статуса подозреваемого либо обвиняемого он не имеет. Запланировано направление следственного поручения о допросе Глоцера на территории иностранного государства. По результатам проверки будет дана юридическая оценка его деяниям", - добавили в пресс-службе.

"Список Титова"

В список, подготовленный Титовым, вошли Алексей Шматко (бизнесмен из Пензы, в 2012 году был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере), Азамат Кильгушев (был директором ООО "Урало-Поволжская строительная компания"), Сергей Капчук (бывший депутат палаты представителей Заксобрания Свердловской области, против которого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с приобретением квартиры в Москве за 2 млрд рублей), Георгий Трефилов (основатель и экс-совладелец обанкротившегося холдинга "Марта"), Алексей Бажанов (экс-замминистра сельского хозяйства), Василий Дякун (экс-заместитель директора Омского "Центра поддержки строительного комплекса Первой гильдии строителей").

В список также включены Константин Дюльгеров (основатель розничной сети по продаже товаров народного потребления в Нижневартовске, против которого в 2010 году начато уголовное расследование по факту мошенничества) и ростовский предприниматель Андрей Каковкин.

Кроме того, в списке - бывшее руководство компании "Квартстрой" из Нижнего Новгорода: Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев, которые, как следует из информации местных СМИ, были объявлены в розыск в рамках уголовных дел по факту незаконного привлечения средств дольщиков. Также в список вошли российские бизнесмены Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Леонид Кураев, Евгений Петров и Владимир Зюзин.