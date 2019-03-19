Объем инвестиций в экономику Пензенской области в 2018 году увеличился на 20%

ПЕНЗА, 19 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Пензенской области по итогам 2018 года увеличился на 20% до 87,9 млрд рублей, сообщил во вторник глава региона Иван Белозерцев, выступая с инвестиционным посланием в Пензе.

По итогам 2017 года в регион было привлечено 72,5 млрд рублей.

"Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2018 года составил 87,9 млрд рублей. Это превышает показатели 2017 года на 20%, а среди регионов ПФО по темпу роста инвестиций мы находимся на первом месте", - сказал Белозерцев.

По его словам, в регионе реализуется 41 крупный проект с общим объемом инвестиций в размере 114 млрд рублей. В 2018 году власти региона заключили пять новых инвестиционных соглашений на сумму 33 млрд рублей. Реализация проектов позволила создать 700 рабочих мест, еще 1 тыс. планируется создать в ближайшее время.

В числе крупных инвестпроектов Белозерцев отметил расширение производства мяса индейки со 100 до 150 тыс. тонн в год группой компаний "Дамате", строительство компанией "Авиаген" площадок по производству яйца индейки, ввод в эксплуатацию домостроительного комбината "Бетониум", который "стал крупнейшим и наиболее технологичным предприятием индустриального домостроения в Поволжье".

"Группа компаний "Черкизово" продолжает строительство свиноферм в Пензенском районе. В прошлом году открыты четыре площадки, в текущем планируется построить еще три", - отметил глава региона.