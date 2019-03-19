Нетаньяху и глава МИД Венгрии открыли венгерское торгпредство в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху и глава МИД Венгрии Петер Сийярто открыли во вторник новое венгерское торговое представительство с дипломатическим статусом в Иерусалиме. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства Израиля.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сегодня провели церемонию открытия дипломатической торговой миссии Венгрии в Иерусалиме. Они осмотрели объект, разрезали ленту у входа и вместе сняли покрывало с вывески", - сообщили в пресс-службе израильского премьера. Сам Нетаняьху на церемонии указал, что открытие венгерского торгпредства "важно для торговли, для дипломатии и для стремления к изменению отношения к Иерусалиму в Европе, которое возглавляет Венгрия". "Это уже сделал президент Трамп, приняв историческое решение о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и о переводе сюда посольства США в Израиле, и рядом с американским посольством есть участок для вашего [посольства]", - распространила высказывания Нетаньяху его пресс-служба.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского урегулирования. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что он является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

19 февраля во время визита в Израиль премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны решило открыть в Иерусалиме торговое представительство с дипломатическим статусом. На данный момент только США и Гватемала имеют посольства в Иерусалиме, они перенесли свои дипмиссии в этот город из Тель-Авива 14 и 16 мая 2018 года. Открытие американского посольства в Иерусалиме привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев.

Третьим государством, которое перенесло посольство в Иерусалим в 2018 году, стал Парагвай. Однако позднее новое руководство латиноамериканской страны в лице президента Марио Абдо Бенитеса решило вернуть его обратно в Тель-Авив. В ответ Израиль объявил о закрытии своей дипмиссии в Асунсьоне.