"Газпром": долги за газ в России в 2018 году выросли на 6,6%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Общий объем просроченной задолженности за поставленный газ в России в 2018 году вырос на 6,6%, до 180,9 млрд рублей. Сумма названа без учета проведенной в 2017 году уступки прав требований долгов "Газпром межрегионгаз Пятигорск". Как отмечается в сообщении "Газпрома", работа по взысканию продолжается.

Сообщается, что, как и в предыдущие годы, в числе наиболее проблемных потребителей теплоснабжающие организации. На их долю приходится 33% от общего объема просроченного долга.

В 2018 году компания поставила отечественным потребителям по газотранспортной системе на 5,5% газа больше, чем в 2017 году.

Однако в 2018 году - третий год подряд - обеспечен рост общероссийского уровня расчетов за газ. "В 2016 году он составил 97,2%, в 2017 году - 97,3%, в 2018 году - 97,8%. Еще одним важным показателем укрепления платежной дисциплины стало увеличение количества регионов, обеспечивших снижение просроченного долга с 26 в 2017 году до 30", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что наибольшую результативность в деятельности "Газпрома", направленной на погашение просроченной задолженности за поставленный газ, приносит претензионно-исковая работа. В 2018 году было взыскано 166,4 млрд руб.