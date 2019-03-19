Tesla отложила повышение цен на свои электромобили до 20 марта

ТАСС, 19 марта. Компания Tesla приняла решение отложить повышение цен на свои электромобили до 20 марта в связи с необычайно большим объемом заказов. Об этом во вторник автопроизводитель сообщил на своей странице в Twitter.

"Tesla не смогла обработать все заказы к полуночи понедельника из-за их необычайно большого объема, поэтому небольшое повышение цен на автомобили отложено до полуночи среды", - говорится в заявлении компании.

10 марта Tesla объявила о решении поднять в среднем на 3% цены на все свои электромобили, за исключением Model 3 в базовой комплектации. Стоимость компания планировала повысить 18 марта.

Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто. Сначала она специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.