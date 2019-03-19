Предприятия ОПК Удмуртии увеличат объем выпуска гражданской продукции на 10% в 2019 году

ИЖЕВСК, 19 марта. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Удмуртии увеличат объем производства продукции гражданского назначения на 10% в 2019 году. Об этом во вторник сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Доля производства продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства предприятий ОПК по итогам 2018 года составила 18,4 %. Это выше целевых показателей <…> В 2019 году рост объема производства продукции гражданского назначения составит порядка 10%", - говорится в распространенном сообщении по итогам прямого эфира главы региона Александра Бречалова на телеканале "Моя Удмуртия".

В сообщении подчеркивается, что в целом в 2018 году на долю предприятий ОПК республики приходится 20,4% объема отгруженной продукции Удмуртии. На оборонных предприятиях занято 58,4 тыс. человек или более 41% от общей численности занятых в промышленности республики

Всего в Удмуртии работает 12 предприятий ОПК: концерн "Калашников", Ижевский механический завод, НИТИ "Прогресс", Ижевский электромеханический завод "Купол", Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг", Ижевский радиозавод, Воткинский завод, Чепецкий механический завод, Сарапульский электрогенераторный завод, Сарапульский радиозавод, "Элеконд", Конструкторское бюро электроизделий XXI века.

Ранее сообщалось, что к 2020 году в России на долю гражданской продукции должно приходиться не менее 17%, к 2025 году - до 30% от общего объема производства российского ОПК, к 2030 году - до 50%.