WSJ: экс-менеджер Delta Airlines может возглавить авиарегулятор США

ТАСС, 19 марта. Администрация США выдвинет экс-менеджера компании Delta Airlines Стива Диксона на пост руководителя Федерального авиационного управления США. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, объявление о выдвижении Диксона на эту должность состоится позже в этот день. С января 2018 года пост исполняющего обязанности главы этой структуры занимает Дэниел Элуэлл.

Газета отмечает, что такое решение принято на фоне авиакатастрофы с самолетом Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. Он разбился в Эфиопии 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек.

После трагедии в Эфиопии Федеральное авиационное управление приостановило полеты лайнеров Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве. Аналогичную меру приняли еще в десятках стран, включая Россию.