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Власти Севастополя рассчитывают найти оператора для грузоперевозок в Сирию до конца года

Со стороны РФ планируется поставлять зерно, строительные материалы, из Сирии - фрукты, овощи, продукты питания

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Компанию-оператора, которая займется грузовыми перевозками из Севастополя в Сирию, планируется найти до конца 2019 года, сообщил ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников.

Ранее планировалось начать перевозки в феврале.

"Перевалка [грузов] идет прежде всего силами коммерческих перевозчиков. <…> [Найти коммерческих операторов для перевозок в Сирию] в течение 2019 года - наша задача. Мы в начале года определили эти приоритеты - запустить пилотные проекты. Перевалка зерна уже шла в прошлом году, в этом году мы хотим увеличить объемы перевалки зерна в три-четыре раза по сравнению с 2018 годом", - сказал Овсянников.

Он уточнил, что со стороны РФ планируется поставлять зерно, строительные материалы, из Сирии - фрукты, овощи, продукты питания, также рассматривается вариант импорта лекарств. "Мы сделали первый шаг - заключили соглашение [о сотрудничестве с сирийской стороной]. И как только определим коммерческих операторов, мы эти направления будем развивать", - отметил губернатор.

Овсянников добавил, что власти города также надеются увеличить загрузку порта после запуска железнодорожных перевозок через Керченский пролив.

В январе российская делегация, в которую вошел губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, побывала с визитом в Сирийской Арабской Республике. Власти Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве. Одно из направлений совместной работы - организация грузовых перевозок. Предполагалось, что это позволит также обеспечить загрузку Севастопольского морского порта, объем перевалки в котором из-за санкций в последние годы упал в несколько раз.

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