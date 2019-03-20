Козак поручил внести предложения о скидках к тарифу на ж/д перевозку нефтепродуктов в ДФО

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минэкономразвития до 30 марта представить в правительство предложения по установлению скидки к тарифу на перевозку железнодорожным транспортом топлива на Дальний восток. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"ФАС России, Минтрансу России, Минэнерго России и Минэкономразвития России до 30 марта 2019 года представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения... по установлению скидки к тарифу на транспортировку железнодорожным транспортом дополнительных объемов топлива для реактивных двигателей, дизельного топлива и автомобильного бензина экологического класса 5, поставляемых на территорию Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.

Кроме того, Козак поручил подготовить предложения по установлению надбавки к тарифу на транспортировку железнодорожным транспортом "внеклассовых" нефтепродуктов (дизельное топливо, автомобильный бензин) и топлива для реактивных двигателей, поставляемых на экспорт, при необходимости с механизмом их комбинирования.

Ведомствам также предписано предложить изменения в правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, предоставив приоритетный доступ к услугам перевозчикам нефтепродуктов при поставках в восточном направлении.

В документе отмечается, что Минэнерго и Минтрансу поручено до 1 июля представить в правительство согласованный баланс производства и поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом на территорию Дальневосточного федерального округа, учитывая планы по модернизации нефтеперерабатывающих заводов.