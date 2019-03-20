ЦБ 19 марта купил валюту для Минфина на 18,1 млрд рублей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 18,1 млрд рублей с расчетами 18 марта (фактически 19 марта). Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Минфин РФ с 7 марта по 4 апреля направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 310 млрд рублей, ежедневный объем покупки валюты составит 15,5 млрд рублей.

Банк России с 1 февраля 2019 года также стал проводить отложенные в 2018 году покупки валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. ЦБ указывал, что эти операции увеличат ежедневные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд рублей.