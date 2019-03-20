Правительство одобрило предложение о централизации функций по закупкам для органов власти

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Правительство РФ согласилось с предложением Минфина о целесообразности централизации функций по закупкам для органов госвласти. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам рабочего совещания, которое премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел 14 марта 2019 года.

"Согласиться с предложениями Минфина России о целесообразности централизации функций по осуществлению закупок в интересах федеральных органов исполнительной власти", - говорится в поручении.

Как отмечается в сообщении, решено провести эксперимент по централизации таких закупок.

"Минфину России и Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить и представить в правительство РФ предложения о проведении эксперимента по централизации функций по осуществлению закупок типовых товаров, работ, услуг в интересах отдельных федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ. Срок - 30 мая 2019 года", - говорится в перечне поручений по итогам совещания у главы кабинета министров.

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