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Минтруд намерен внести законопроект о новой потребкорзине в Думу весной 2020 года

По словам главы ведомства Максима Топилина, новая потребительская корзина должна вступить в силу с 1 января 2021 года

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минтруд рассчитывает внести законопроект о новой потребительской корзине в Государственную думу в весеннюю сессию 2020 года, закон должен вступить в силу 1 января 2021 года. Об этом в среду сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Потребительская корзина новая должна вступить в силу с 1 января 2021 года. Мы сейчас работаем <...>, и, по нашему мнению, мы ее сможем внести в Государственную Думу в весеннюю сессию следующего года", - заявил министр.

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