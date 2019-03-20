Минтруд намерен внести законопроект о новой потребкорзине в Думу весной 2020 года

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минтруд рассчитывает внести законопроект о новой потребительской корзине в Государственную думу в весеннюю сессию 2020 года, закон должен вступить в силу 1 января 2021 года. Об этом в среду сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Потребительская корзина новая должна вступить в силу с 1 января 2021 года. Мы сейчас работаем <...>, и, по нашему мнению, мы ее сможем внести в Государственную Думу в весеннюю сессию следующего года", - заявил министр.