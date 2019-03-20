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Путин: на Ямале к 2030 году будут добывать до 360 млрд кубометров газа

Глава государства поздравил сотрудников "Газпрома" с пуском полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что на Ямале к 2030 году будут добывать до 360 млрд кубометров газа. Такие данные он привел на церемонии пуска полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения на полуострове.

"К 2030 году на Ямале будет добываться 310-360 млрд кубических метров газа для потребления внутри страны и для поставок на экспорт по "Северному потоку - 1" и "Северному потоку - 2", - подчеркнул глава государства.

"Это действительно масштабная, огромная и очень интересная работа", - сказал Путин. Он поздравил руководство и сотрудников "Газпрома", участвовавших в церемонии, с началом работ на месторождении и пожелал им удачи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГазпромЯмало-Ненецкий автономный округ
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