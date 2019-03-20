Регионы получат финансовую поддержку программ соцконтрактов в 2020 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральное финансирование региональных программ социальных контрактов начнется с 2020 года, средства будут заложены в бюджете на 2020-2022 годы. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе правительственного часа в Государственной Думе.

"Как раз в послании президента правительству поручено разработать систему поддержки регионов, которые используют технологию социального контракта <...> Однозначно в следующем году, в соответствии с поручением президента, мы подготовим предложения по финансированию этих программ в регионах. Сейчас это исключительно региональная компетенция. Со следующего года регионам будет оказана финансовая поддержка, мы сейчас определяем ее размеры и в ходе подготовки проекта федерального бюджета на следующую трехлетку эти предложения внесем", - сказал он.

Министр отметил, что речь идет о дополнительной поддержке регионов, поскольку "сейчас в регионах этих средств безусловно не хватает".

"Мы исходим из того, что должны быть определенные условия, что средства должны направляться конкретным семьям. Мы будем предлагать использовать и действующие ресурсы, в том числе и программы переобучения, программы поддержки малого бизнеса, поддержки всего, что связано с личным подсобным хозяйством, действующие программы на селе", - отметил Топилин.