Почти 900 тыс. жителей сел получили надбавку к пенсии в 2019 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Почти 900 тыс. неработающих пенсионеров, которые имеют стаж в сельском хозяйстве не менее 30 лет и продолжают проживать в селах, получили с 1 января 2019 года доплату к пенсии в размере 1300-1400 рублей, сообщил в среду министр труда и социальной защиты Максим Топилин на "правительственном часе" в Госдуме.

"Реализовано законодательство с точки зрения льгот на селе. Почти 900 тыс. сельских жителей получили дополнительные компенсации - доплату в размере 1300-1400 рублей", - сказал он.

Ранее министр заявлял, что на эти цели было предусмотрено порядка 16 млрд рублей в 2019 году. По его словам, в будущем сумма выплат может быть проиндексирована.