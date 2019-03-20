ТОР "Надеждинская" в Приморье будет расширена

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Границы территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская", расположенной в Приморье, будут расширены. Об этом сообщил журналистам министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов по итогам Дня иностранного инвестора.

"Корпорация по развитию Дальнего Востока получила сегодня ряд поручений о расширении ТОР "Надеждинская". Соответственно будет проделана большая работа по подготовке постановления, в будущем - финансирования и других многих вопросов", - сообщил Козлов, добавив, что работа по расширению границ будет вестись в оперативном порядке, однако точных сроков пока не назвал.

В Приморье созданы четыре территории опережающего развития -"Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень" и "Нефтехимический". На данный момент деятельность в качестве резидентов ТОР в крае осуществляют около 70 компаний. Общий объем планируемых инвестиций превышает 900 млрд рублей. В целом компании намерены трудоустроить более 18 тыс. человек.