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Аксенов заявил, что Крым стал полностью энергонезависимым благодаря вводу новых ТЭС

Ранее глава Севастополя Дмитрий Овсянников также сообщал об энергетической независимости города

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ввод новой ТЭС в Республике Крым обеспечил полную энергетическую независимость региона. Об этом в понедельник в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, на котором обсуждают итоги развития Крыма за последние пять лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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"Что касается энергетики, мы стали полностью энергонезависимыми", - сказал Аксенов.

Ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отмечал, что благодаря новой ТЭС энергетически независимым стал и этот субъект России.

Вторые энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе были запущены 18 марта, во время визита Путина в Крым, приуроченного к пятилетию воссоединения полуострова с Россией. Обе ТЭС имеют по два энергоблока мощностью 235 МВт каждый. Всего после ввода в эксплуатацию двух станций Крым получит дополнительные 940 МВт - таким образом, возможности генерации электроэнергии на полуострове примерно вдвое превышают потребление.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичОвсянников, Дмитрий ВладимировичКрымСевастополь
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