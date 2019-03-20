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Путин заявил, что российские вложения в британскую экономику превышают $11 млрд

Президент России отметил, что в стране работают более 600 предприятий с британским участием

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Накопленные британские инвестиции в экономику РФ составляют 23,8%, а российские вложения в британскую экономику - свыше $11 млрд, сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с представителями британского бизнеса, работающими в России.

"Накопленные британские инвестиции в российской экономике составляют сегодня 23,8%, а российские в британскую экономику - свыше $11 млрд", - сказал президент, отметив, что в РФ работают более 600 предприятий с британским участием, в том числе в машиностроении, фармацевтике, энергетике, ТЭК, производстве и транспортировке электроэнергии и других инновационных областях.

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Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссия
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