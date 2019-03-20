Reuters: США на 90 дней выводят Ирак из-под "нефтяных" санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение вновь вывести Ирак из-под ограничивающих покупку энергоносителей у Ирана санкций. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на свой источник в Госдепартаменте.

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"Ирак получил 90-дневное разрешение на покупку иранских энергоносителей", - приводит агентство его слова. Вашингтон уже принимал аналогичное решение в отношении Багдада 21 декабря.

Внешнеполитическое ведомство пока не ответило на просьбу ТАСС подтвердить данную информацию.

Санкции США против Ирана выступили в силу 5 ноября. Как сообщалось ранее, их целью является снижение иранского экспорта нефти до нуля. По оценке администрации США, с начала действия ограничений против Ирана поставки его нефти упали на 1,5 млн б/с.