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Кризис на Украине

Эксперт: продукты из украинской социальной корзины за пять лет подорожали в три раза

Гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отметил, что сейчас ее стоимость составляет около $35

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Продукты, входящие в социальную продуктовую корзину на Украине, подорожали за последние пять лет почти в три раза. Об этом в среду сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"За пять лет, по официальным данным, социальная продуктовая корзина подорожала почти в три раза. В феврале 2014 года ее стоимость составляла 342,7 гривны (около $13), а за пять лет - уже 939,9 гривны (около $35)", - написал он на своей странице в Facebook.

Эксперт уточнил, что ранее в социальную корзину входили 23 вида продуктов, цены на которые отлеживались с 2014 года, однако в 2017 году этот список увеличился до 31. Из них, по данным Дорошенко, за пять лет больше всего подорожала социальная хлебная корзина - почти в четыре раза. Стоимость овощной, бакалейной и мясной корзин выросла в 2,7 раза, а набор молочных продуктов - в 2,5 раза.

Одновременно эксперт обратил внимание на то, что за пять лет гривна девальвировала в 3,3 раза - с 8,27 гривны за $1 на начало 2014 года до 27,43 гривны на начало февраля 2019 года.

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