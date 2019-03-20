"Россети" планируют реализовать 10 пилотных проектов по программе цифровизации

МОСКВА. 20 марта. /ТАСС/. Компания "Россети" намерена реализовать 10 пилотных проектов по программе цифровой трансформации электросетевого комплекса. Об этом сообщил заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании Евгений Ольхович.

"Конкретный перечень пилотов еще не утвержден, но мы думаем, что их будет в районе 10. Каждый из них будет представлен на рассмотрение нашему регулятору, после чего будет запущен", - сказал Ольхович на конференции по энергетике, организованной газетой "Ведомости".

Он отметил, что пилоты будут представлены со сроком окупаемости не менее 10 лет.

"Один из наиболее ключевых примеров - это пилот, который нацелен на прогнозирование вероятности последствий отказа оборудования на базе "Ленэнерго". Пилот может показать окупаемости в течение семи лет", - пояснил заместитель генерального директора по стратегическому развитию "Россетей".

Среди цифровых технологий, которые могут реализовать "Россети", он выделил технологии цифровых двойников, промышленный интернет вещей, большие данные, блокчейн.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных сервисов для клиентов.