Бюджет Оренбургской области стал дефицитным

ТАСС, 20 марта. Депутаты законодательного собрания Оренбургской области внесли изменения в бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, сделав его дефицитным. Об этом в среду сообщается на сайте регионального парламента по итогам очередной сессии.

Согласно опубликованным документам, доходы региональной казны в 2019 году возрастут на 556,5 млн рублей и составят на 88 млрд 689 млн рублей, расходы увеличатся более чем на 5,2 млрд рублей до 93 млрд 397 млн рублей, таким образом размер дефицита составит более 4,7 млрд рублей.

По данным пресс-службы законодательного собрания, доходы вырастут за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, субвенции пойдут на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, а также продуктами лечебного питания детей-инвалидов.

Отмечается, что основной рост расходов произойдет за счет фактического остатка неизрасходованных средств бюджета прошлого года, сложившегося на 1 января 2019 года. Расходы министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства увеличатся на 1,1 млрд рублей, министерства образования - на 1,3 млрд рублей. Дорожный фонд региона увеличится на 392,4 млн рублей, дополнительные 2,9 млрд рублей будут направлены в муниципальные образования.

Ранее сообшалось, что в декабре 2019 года депутаты законодательного собрания Оренбургской области приняли бездефицитный закон о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Планировалось, что доходы и расходы в 2019 году составят 88,1 млрд рублей.