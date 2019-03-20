Комитет Думы одобрил ко второму чтению законопроект, усиливающий защиту прав миноритариев

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, которым усиливается защита прав миноритарных акционеров. Законопроект был инициирован правительством РФ.

Проект закона предлагает наделить владельцев обыкновенных акций преимущественным правом приобретения впервые размещаемых привилегированных акций, а также уточнить правила определения цены выкупа акций публичного общества по требованию акционеров.

Документ был доработан ко второму чтению с учетом замечаний комитета, государственно-правового управления президента РФ и правового управления аппарата Госдумы. Поправки ко второму чтению предусматривают наделение преимущественным правом приобретения дополнительных акций общества не только владельцев обыкновенных акций, но и владельцев привилегированных акций, если выпуск привилегированных акций новых типов влияет на размер или порядок выплаты дивидендов по имеющимся у них акциям.

Одновременно при доработке ко второму чтению были учтены изменения, связанные с закреплением в законодательстве об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг нового типа привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов.

По предложению председателя комитета Николая Николаева было принято решение вынести законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента 2 апреля.