S&P ухудшило прогноз по рейтингу "BB+" "Мегафона"

ТАСС, 20 марта. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз по рейтингу оператора "Мегафон" на "негативный" со "стабильного". При этом сам рейтинг был подтвержден на уровне "BB+", сообщило агентство в среду.

Как отмечается в сообщении, пересмотр прогноза связан с программой "Мегафона" по выкупу 20,36% акций оператора у миноритариев.

"Это ослабит кредитные показатели "Мегафона". Мы ожидаем, что соотношение скорректированного долга к EBITDA будет несколько больше 3x и соотношение свободного операционного денежного потока к долгу составит около 5% к концу 2019 года, в сравнении с ранее ожидавшимися показателями в 2,5x и 8%", - пояснили в S&P.

Ранее структура "Мегафона" - "Мегафон Финанс" - завершила выкуп 20,36% оператора у миноритариев в рамках оферты. Для этих целей оператор предоставил своей "дочке" займ сроком до трех лет с нулевой процентной ставкой. Его объем, как сообщала компания в начале марта, не превысит 90 млрд рублей.

После выкупа 20,36% акций "Мегафон Финанс" стал владельцем 42,88% капитала оператора. 56,32% акций принадлежат компании USM Алишера Усманова. Еще 0,8% капитала компании остаются на руках у миноритариев.