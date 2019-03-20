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Сергей Меньшиков вошел в правление "Газпрома"

Он избран членом правления на пять лет
Сергей Меньшиков ООО "Газпром добыча Надым"
Описание
Сергей Меньшиков
© ООО "Газпром добыча Надым"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" избрал членом правления со 2 апреля Сергея Меньшикова сроком на пять лет, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Со 2 апреля Меньшиков также возглавит департамента 307 "Газпрома", который курирует добычу углеводородов. До него департамент возглавлял Всеволод Черепанов, он также входил в состав правления. Меньшиков был главой "Газпром добыча Надым".

Ранее совет директоров "Газпрома" согласовал освобождение от занимаемых должностей заместителей председателя правления Валерия Голубева и Александра Медведева, а также одобрил прекращение их полномочий и в качестве членов правления. Черепанов также выйдет из состава правления.

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