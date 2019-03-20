Оптимизация числа госслужащих позволит Коми сэкономить 492 млн рублей за три года

СЫКТЫВКАР, 20 марта. /ТАСС/. Правительство Республики Коми сэкономит 492 млн рублей в результате оптимизации количества госслужащих в 2019-2021 годах. Об этом сообщила в среду министр финансов региона Галина Рубцова.

"Оптимизация численности работников органов власти дала экономию в 2019 году в 160 млн рублей, в 2020 году - 165 млн, в 2021 - 167 млн рублей", - сообщила министр на заседании комитета по бюджету, налогам и экономической политике региона.

Ранее сообщалось о сокращении числа чиновников с 1 января 2019 года на 93 человека: с 1533 до 1440 служащих региональных министерств и ведомств. Штат отдельных ведомств был сокращен втрое, где-то он был незначительно увеличен. Сокращений требовал и федеральный центр в рамках работы по оздоровлению региональной финансовой системы, отмечала министр.

"Надо признать, что за последние годы (с 2015 года) республике удалось существенно оздоровить свою финансовую систему. Если пять лет назад дефицит республиканского бюджета составлял более 14 млрд рублей, то сейчас это значительно ниже, а на 2021 год запланирован профицит. С огромнейшим профицитом [в размере 10, 246 млрд рублей] исполнен бюджет и 2018 года", - отметил депутат Дмитрий Кологривый.