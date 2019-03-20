Украина ввела санкции в отношении компании сына Януковича

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Украина ввела санкции в отношении компании "Мако Холдинг", которая принадлежит сыну бывшего президента страны Виктора Януковича Александру. Об этом говорится в опубликованных в среду обновленных санкционных списках, утвержденных указом президента.

Компания зарегистрирована в Краматорске Донецкой области и занимается инвестициями в строительство.

Санкции предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, а также предотвращение выведения капиталов за пределы Украины сроком на три года.

В среду Украина ввела санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в республиках Донбасса.