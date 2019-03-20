Большинство цехов в горной Адыгее производят древесный уголь нелегально

МАЙКОП, 20 марта. /ТАСС/. Около 96% предприятий по производству древесного угля на территории Майкопского района Адыгеи, где располагается большая часть лесов региона, работают нелегально, сообщили ТАСС в среду в администрации муниципалитета.

"Проведенная инвентаризация занимающихся производством древесного угля предприятий выявила, что из 28 работающих в Майкопском районе цехов только один имеет необходимую разрешительную документацию и соответствующие сертификаты. Работа по легализации предприятий лесоперерабатывающей отрасли в горной части региона началась по поручению главы республики Мурата Кумпилова", - сказали в муниципалитете.

Нелегальные цеха так называемых "углежогов" расположены в черте населенных пунктов, и зачастую под производственные площади незаконно используются земли сельхозназначения или же вообще земельные участки без правоустанавливающих документов. Бесконтрольная деятельность в этой сфере носит общественно-опасный характер, связанный с загрязнением окружающей среды. Нередки случаи с пожарами в самих цехах и на близлежащих территориях. При этом именно древесина ценных пород является единственным сырьем для производства угля, пояснили в администрации района.

Произошедший за последнее время рост числа предприятий по производству древесного угля власти Майкопского района связывают с открытием в феврале производственно-складской площадки группы компаний из Санкт-Петербурга, которая в основном специализируется на производстве и фасовке древесного угля. Инвестор реконструировал более 250 кв. метров помещений, запустил фасовочную линию для древесного угля и брикетов производительностью 10 тыс. тонн в год, уточнили в муниципалитете.

"Рассчитываем, что руководство компании исключит в своей деятельности наличные расчеты с нелегальными производителями топливных брикетов и древесного угля, что в свою очередь закроет рынок сбыта теневому бизнесу. Соответствующие переговоры ведутся", - добавил собеседник агентства.

Адыгея обладает богатыми лесными ресурсами: леса занимают свыше 337 тыс. га или 43% всей территории региона. Большая часть лесной площади расположена на территории Майкопского района. Основными лесообразующими породами являются - дуб, бук, граб, ясень, пихта (около 94% земель), прочие древесные породы - каштан, груша, клен, орех грецкий занимают 6% территории. В 2018 году Департаментом лесного хозяйства по Южному федеральному округу Адыгея признана лучшим субъектом ЮФО в области лесных отношений.