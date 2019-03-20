ЦБ планирует завершить работу над кодексом этики для финансового рынка в 2019 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банк России планирует в 2019 году завершить работу над кодексом добросовестного поведения участников финансового рынка, к обсуждению будут привлечены не только финансовые организации, но и крупные корпорации. Об этом журналистам сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

"Мы планируем в этом году предложить уже готовый кодекс верхнеуровневых принципов участникам рынка", - сказал он.

Лях добавил, что имеет смысл привлечь к обсуждению не только финансистов, но и корпорации. "Думаю, в следующем раунде дискуссии мы обязательно с ними обсудим. Наверное, имеет смысл с ними отдельно тоже публично обсуждать, может быть, с привлечением СМИ", - отметил он.

Проект кодекса уже опубликован для обсуждения. Замечания к нему ЦБ принимает до 3 апреля. Провести обсуждение документа планируется в течение первого полугодия 2019 года.

Документ касается всех финансовых организаций, но в то же время не является нормативным актом и будет носить рекомендательный характер. Кодекс декларирует семь основных принципов деятельности финансистов: честность, справедливость, транспарентность, защита, профессионализм, ответственность и целостность.

ЦБ ежедневно сталкивается с недобросовестными практиками, но зачастую не имеет инструментов для принятия дестимулирующих мер, говорится в презентации, представленной на обсуждении проекта кодекса с участниками финрынка. При этом недобросовестная деятельность имеет более выгодное соотношение "риск-доходность", чем добросовестная, констатирует регулятор.

Письмо аналитика Гаврилова

Об этическом кодексе ЦБ задумался после письма аналитика УК "Альфа-капитал" Сергея Гаврилова о проблемах российских банков, которое было направлено отдельным клиентам компании в августе 2017 года. В частности, аналитик рекомендовал клиентам "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка перевести активы к более надежным участникам банковской системы.

После этого представители "Альфа-капитала" и Альфа-банка заявили, что в письме отражено частное мнение сотрудника, и намерены продолжить работу с вышеперечисленными банками.

ЦБ позднее назвал это письмо примером недобросовестной практики и заявил о необходимости исключить предоставление финансовыми организациями своим клиентам информационных продуктов такого качества.