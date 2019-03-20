Киев ввел санкции в отношении "Лабиринта" и "Литреса"

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Украина ввела санкции на три года в отношении книжных интернет-магазинов "Лабиринт" и "Литрес", а также в отношении ряда российских издательств. Об этом говорится в опубликованных в среду на сайте президента Украины обновленных санкционных списках, утвержденных указом Петра Порошенко.

Под запретом также значатся "Алгоритм", "Книжный мир", "Эксмо", "Вече", "Центрполиграф", "Яуза", "АСТ", "Питер", "Яуза-пресс". Санкции предполагают ограничение торговых операций издательств, а также запрет доступа пользователей к их ресурсам в интернете.

Ранее в среду Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в республиках Донбасса. В обновленный санкционный список также попали те, кто по мнению украинских властей, якобы причастен к распространению издательской продукции "антиукраинского содержания".