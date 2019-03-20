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Санкции в отношении России

"Северсталь" считает украинские санкции незаконными

Новые рестрикции предусматривают блокировку активов компании

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. "Северсталь", подконтрольная бизнесмену Алексею Мордашову, считает санкции Украины в отношении компании незаконными и необоснованными, заявили ТАСС в пресс-службе "Северстали". Вместе с тем в компании подчеркнули, что не имеют производственных активов на территории Украины, "а объемы торговли незначительны".

"Считаем введенные руководством Украины санкции в отношении компании "Северсталь" незаконными и абсолютно необоснованными", - заявили в компании.

Ранее Украина ввела санкции в отношении российских компаний "Северсталь" и "Силовые машины". Санкции вводятся на три года и предусматривают блокировку активов компаний.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03% акций.

Теги
УкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииМордашов, Алексей Александрович
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