Служба Бориса Титова готова предоставить экспертизу платформе для жалоб предпринимателей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Служба бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова готова предоставить наработанную экспертизу для цифровой платформы, которую планируется создать, чтобы дать предпринимателям дополнительную возможность заявить о неправомерных, по их мнению, действиях со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщил ТАСС в среду общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, при бизнес-омбудсмене Борисе Титове и глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

"У службы Титова большая экспертиза в защите [бизнесменов от незаконного] уголовного преследования, весь поток на нас. С учетом своего опыта мы готовы предоставить свою экспертизу для работы платформы", - сказал он.

По мнению Хуруджи, без экспертизы бизнес-омбудсмена РФ платформа может превратиться в "очередной почтамт". "Ожидания высоки, воля президента есть. Этот шанс, который появился у бизнеса, его нельзя сейчас упускать", - пояснил он.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля сообщил, что информационная онлайн-платформа о проверках бизнеса, где предприниматели смогут заявить о давлении на них, должна заработать к концу 2019 года в пилотном режиме.

Агентство стратегических инициатив (АСИ), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата РФ (ТПП), "Деловая Россия" и "Опора России" 14 марта подписали соглашение, в котором предлагается вместе с правительством учредить автономную некоммерческую организацию, которая будет реализовывать проект цифровой платформы.