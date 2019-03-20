Глава МИД Боливии: Эво Моралес планирует обсудить в России проекты в сфере газа и атома

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 марта. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес во время визита в Россию в июле этого года планирует обсудить широкий круг тем, в том числе совместные проекты в сфере газа и ядерных исследований. Об этом сообщил в среду глава МИД Боливии Диего Пари, принимающий участие в проходящей в Буэнос-Айресе Второй конференции ООН по сотрудничеству Юг - Юг.

"С Россией у нас развернутая повестка сотрудничества. В настоящее время мы обсуждаем, какие соглашения будут подписаны во время визита президента Моралеса [в Россию] 11 июля", - сказал он российским журналистам.

По словам Пари, в число тем, которые боливийская сторона хочет обсудить в Москве, входят "сотрудничество с "Газпромом" и инвестиции в создание Центра ядерных исследований" в Боливии.

В феврале Моралес заявил, что получил от президента РФ Владимира Путина приглашение посетить Россию с официальным визитом в июле этого года.

Последний раз боливийский лидер был в РФ в июле 2018 года. Тогда он провел переговоры с российским коллегой и принял участие в открытии чемпионата мира по футболу.