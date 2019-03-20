Правительство подведет итоги выполнения федеральных целевых программ в 2018 году

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство РФ под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева соберется в четверг, 21 марта, на очередное заседание. На повестку дня вынесено восемь вопросов, главным из которых станет подведение итогов выполнения федеральных целевых программ (ФЦП) и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) в 2018 году.

В конце прошлого года глава правительства дал поручение исправить ситуацию с неэффективным исполнением ряда ФЦП. По состоянию на декабрь 2018 года в работе находились 24 ФЦП по различным направлениям, общий объем финансирования из федерального бюджета на эти цели составил около 0,5 трлн рублей. При этом, по оценке Минэкономразвития, только по 13 программам деятельность госзаказчиков могла оцениваться как хорошая, по восьми ФЦП - как удовлетворительная, по двум - как неэффективная. В частности, выдвигались претензии к программам, госзаказчиками которых были Минобрнауки и Роскосмос.

Тогда же, в декабре 2018 года, Медведев отмечал, что кассовое исполнение ФЦП несколько отстает от плановых показателей по сравнению с 2017 годом, "а вот показатели софинансирования из региональных, местных бюджетов и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом даже несколько улучшились".

Что касается исполнения ФАИП, то, по его словам, на нее из федерального бюджета в 2018 году направлено более 320 млрд рублей, строится или модернизируется приблизительно 1,3 тыс. различных объектов, 500 из них должны были быть введены в эксплуатацию до конца года.

Другие вопросы повестки

В повестку заседания включены также такие вопросы, как внесение изменений в законодательство в части защиты прав социально уязвимых категорий потребителей, наделение ФНС правом проводить контрольные закупки для установления организаторов проведения лотерей и азартных игр с нарушением законодательства.

Кроме того, министры примут решение об установлении административной ответственности за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение банка, в который должна переводиться его заработная плата. Как отмечается в материалах к заседанию правительства, срок, в течение которого работник должен сообщить работодателю об изменении кредитной организации, предлагается увеличить с пяти рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы.

Также на повестку дня вынесено обсуждение законопроекта, уточняющего норму об уголовной ответственности за нарушение правил культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Министрам предстоит обсудить поправки в закон "О полиции" в части предоставления МВД полномочий по определению порядка выплат единовременных пособий в случаях гибели (смерти) сотрудника органов внутренних дел, получения сотрудником органов внутренних дел увечья при выполнении им служебных обязанностей, а также сумм возмещения вреда, причиненного имуществу, принадлежащему сотруднику полиции или его близким родственникам.

Завершит заседание обсуждение выделения в 2019 году Минпромторгу ассигнований в размере 2,1 млрд рублей на частичное финансирование проектов по производству пассажирских вагонов, в том числе вагонокомплектов. Авторы предложения считают, что принятие документа обеспечит необходимую поддержку производителей железнодорожных пассажирских вагонов, увеличит рост продаж такого подвижного состава, способствует стабилизации финансовой ситуации и дополнительной загрузке производственных мощностей предприятий транспортного машиностроения.