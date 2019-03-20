Госдума рассмотрит в окончательном чтении проект о доплатах малообеспеченным пенсионерам

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в четверг в третьем - окончательном - чтении правительственный законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам и единой методике расчета прожиточного минимума для регионов, а также обсудит в первом чтении инициативу о введении ипотечных каникул для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Доплаты сверх прожиточного минимума

Сейчас пенсионер в России не может получать пенсию ниже прожиточного минимума, установленного в регионе его проживания. Поэтому ряду пенсионеров положена доплата из регионального или федерального бюджета в зависимости от того, выше или ниже региональный прожиточный минимум, чем федеральный. 1 января в России прошла очередная индексация пенсий, что повлекло за собой увеличение их размера, но одновременно и сокращение доплаты. Иными словами, некоторые пенсионеры не увидели реального роста пенсий.

О необходимости устранить эту несправедливость заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, предложенный правительством законопроект направлен на поддержку "пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства, либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где была очень маленькая заработная плата". Согласно тексту, при подсчете общего материального обеспечения пенсионера будет исключаться сумма индексации пенсий, которую начнут выплачивать сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ.

Во втором чтении в законопроект была включена поправка, согласно которой правительство РФ должно будет выработать единые правила расчета прожиточного минимума для регионов.

Ипотечные каникулы

Помимо этого, запланировано первое чтение законопроекта о так называемых ипотечных каникулах, с инициативой введения которых выступил президент РФ в послании Федеральному собранию. Законопроект был внесен спикерами Госдумы и Совфеда Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, авторами документа выступили еще ряд депутатов и сенаторов.

Согласно тексту, отсрочка по выплатам станет возможной для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I или II группы, потерявших кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов на более чем 30%. Рассматривать обращения граждан о введении ипотечных каникул банки должны будут в течение пяти дней.

Как отметил ранее первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, "ипотечные кредитные каникулы будут распространяться и на все ранее выданные кредиты". Сейчас данная норма закреплена в проекте отдельного постановления, а позже она будет оформлена в виде поправки ко второму чтению законопроекта.

Кроме того, должно состояться первое чтение законопроекта, согласно которому государственные закупки путевок в детские оздоровительные лагеря могут осуществляться только у организаций, отвечающих особым критериям в области обеспечения безопасности, педагогическо-воспитательной работы и медобслуживания детей.

Доработка закона о хостелах

В повестку заседания также вошел проект постановления о создании согласительной комиссии для доработки ранее отклоненного Советом Федерации закона о запрете хостелов и гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов. Верхняя палата отклонила этот резонансный документ 13 марта несмотря на то, что он был поддержан всеми фракциями Госдумы. Как отметила спикер СФ Валентина Матвиенко, сенаторы поддерживают концепцию закона, но предлагают перенести дату его вступления в силу на 1 января 2020 года с целью создания переходного периода для бизнеса.

Фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" настаивали на том, чтобы преодолеть вето Совфеда - принять закон еще раз и направить на подпись президенту. Депутаты от "Единой России" в свою очередь согласились обсудить отсрочку вступления закону в силу, установив в качестве даты 1 июля 2019 года и не меняя суть инициативы.

В состав комиссии войдут четыре депутата-единоросса, при этом ее сопредседателем станет глава профильного комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская ("Справедливая Россия").