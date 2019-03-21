Гендиректор Центра Хруничева назвал сумму долга предприятия

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Задолженность Центра имени М.В. Хруничева (предприятие-изготовитель ракет-носителей "Протон-М" и "Ангара") за 2018 год сократилась на 31 млрд рублей и по состоянию на 2019 год составляет 84 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Алексей Варочко в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

"На сегодняшний день, с учетом всех вопросов, которые есть у нас, мы должны в общей сложности 84 млрд рублей. Вся команда это понимает и осознает также, что именно следует сделать в этом году, чтобы эту сумму уменьшить еще", - отметил изданию Варочко.

По словам гендиректора Центра Хруничева, предприятие рассчитывает выйти из долгов в 2021-2022 годах. "Когда я только пришел на предприятие (Варочко занимает должность гендиректора предприятия с 2017 года - прим. ТАСС), у нас было 297 просроченных этапов, на сегодня их осталось 18", - добавил он.

Как сообщил Варочко изданию, предприятие закрыло долги, связанные с поставкой "Протонов" и разгонных блоков. Кроме того, погашены почти все долги по дебиторской задолженности с Минобороны. В 2019 году предприятие планирует полностью закрыть все долги перед Роскосмосом, накопленные в 2011-2016 годах.

Убытки Центра Хруничева

Центр имени М.В. Хруничева, согласно отчетности, нес убытки с 2007 года. О финансовых проблемах предприятие заявило в конце 2013 года.

По итогам 2017 года Центр получил убыток в размере 23,17 млрд рублей против чистой прибыли в 2016 году в размере 1,797 млрд рублей. Тогда же сообщалось, что предприятие осуществило плановое высвобождение избыточных площадей в Москве - за 2015-2016 годы освобождено 35% площадей, к концу 2018 года запланировано освободить 80% площадей. Также была изменена структура системы управления предприятием, оптимизирована численность управленческо-административного аппарата.

В августе 2018 года вопрос финансового оздоровления Центра обсуждался во время встречи главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с президентом России Владимиром Путиным. После этого стало известно, что госкорпорация работает над планом реструктуризации кредитной задолженности Центра имени М. В. Хруничева и вопросом применения земель предприятия. Летом 2018 года Рогозин сообщил, что долги Центра превышают 100 млрд рублей.

В декабре 2018 года Центр Хруничева был внесен в список юридических лиц на получение субсидий правительства РФ для погашения кредитов, в том числе во Внешэкономбанке. В феврале 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что долговая нагрузка на Центр Хруничева уменьшена на 30 млрд рублей за полгода.

Центр имени М.В. Хруничева структурно входит в Роскосмос. Предприятие является разработчиком и серийным изготовителем ракет "Протон", семейства носителей "Ангара" и разгонных блоков "Бриз-М".