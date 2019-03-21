СМИ: гонконгский магнат Ли Чжаоцзи оставит пост председателя Henderson Land

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 марта. /ТАСС/. Гонконгский магнат недвижимости Ли Чжаоцзи (Ли Шауки на кантонском диалекте), занимающий вторую строчку в списке богатейших людей города, планирует уйти с поста председателя правления и управляющего директора холдинга Henderson Land Developmnent. Как сообщает в четверг газета South China Morning Post, 90-летний мультимиллиардер предполагает объявить о своей отставке 28 мая на годовом собрании совета директоров.

В сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже говорится о его предложении передать Henderson Land в совместное управление его детям - Питеру и Мартину Ли.

По оценкам журнала Forbes, личное состояние Ли Чжаоцзи в 2018 году оценивалось в $31,5 млрд. По размеру богатства в Гонконге он незначительно уступил только 90-летнему Ли Кашину ($32 млрд). Последний в прошлом году ушел на "пенсию" с поста председателя огромного конгломерата CK Hutchison и передал контроль над компанией старшему сыну Виктору.