Мадуро: Венесуэла сама в ближайшее время покроет до 70% внутренних нужд на лекарства

КАРАКАС, 21 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду, что национальная фармацевтическая промышленность в ближайшие месяцы сможет удовлетворить до 70% внутренних нужд на лекарства.

"Венесуэла должна покрывать как минимум 70% внутренних потребностей. Мы продемонстрируем это в ближайшие месяцы!" - сказал Мадуро во время выступления перед работниками фармацевтической промышленности, трансляция которого велась в приложении Periscope.

Глава Венесуэлы отметил, что оставшиеся 30% потребностей страна "покроет импортом". "Мы имеем прочные партнерские связи с Китаем, Россией, Индией, Турцией, Ираном и Белоруссией для ввоза лекарств в рамках Всемирной организации здравоохранения", - добавил он.

21 февраля российская сторона передала Венесуэле груз с лекарствами и медицинским оборудованием. Церемония прошла в международном аэропорту Каракаса. В ней принимали участие посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский, а также высокопоставленные представители министерства здравоохранения республики.