На Дальнем Востоке число инвестпроектов ТОР превысило 1,5 тыс.

ВЛАДИВОСТОК, 21 марта. /ТАСС/. Общее число проектов, которые инвесторы реализуют в территориях опережающего развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), с учетом двух новых ТОР в Бурятии и Забайкалье превысило 1,5 тыс., 195 предприятий уже начали работу. Об этом сообщил в четверг во Владивостоке на заседании Совета ДФО вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в округе Юрий Трутнев.

Ранее правительственная подкомиссия на заседании по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке одобрила создание двух ТОР в Бурятии и Забайкальском крае. При создании ТОР в Бурятии предполагается реализация четырех инвестпроектов, объем инвестиций - 24,7 млрд рублей. В ТОР в Забайкальском крае планируется реализация 15 инвестпроектов, общий объем инвестиций - 196 млрд рублей.

"На прошлой неделе одобрено создание еще двух территорий опережающего развития в Бурятии и Забайкальском крае, в этих территориях опережающего развития будут реализовываться 19 инвестиционных проектов. Всего с учетом этого решения на Дальнем Востоке 20 территорий опережающего развития, в них реализуется более 1,5 тыс. проектов, мы эту цифру перешагнули недавно, сегодня общая цифра - 1503 проекта, в них будет создано 135 тыс. рабочих мест. Проекты находятся в стадии проектирования, строительства, 195 предприятий введены в действие", - сказал Трутнев.

Ранее Юрий Трутнев сообщил журналистам, что при создании ТОР в Бурятии и Забайкалье будет оказана бюджетная поддержка в строительстве инфраструктуры общей суммой более 6 млрд рублей. В среду министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов по итогам Дня иностранного инвестора сообщил журналистам, что границы ТОР "Надеждинская" в Приморье будут расширены. Он не уточнил, когда именно это произойдет.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. На эти два новых региона ДФО уже начали распространяться механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке. 1 февраля в Улан-Удэ прошло совещание, на котором были представлены все крупные инвестпроекты, реализуемые и готовящиеся к реализации в Бурятии, в том числе на будущей ТОР.