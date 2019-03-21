Почти 62 млн рублей выделили из бюджета Сахалина на снижение уровня бедности в регионе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко поставил задачу в 2019 году снизить вдвое уровень бедности в регионе за счет использования механизма социального контракта, предоставляющего нуждающимся материальную помощь в сложных жизненных ситуациях. Для этого из бюджета области выделили 61,7 млн рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе островного правительства.

В феврале этого года президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию сказал о том, что сейчас в стране за чертой бедности находятся около 19 млн человек. Он поручил главам регионов разработать меры по снижению уровня бедности на территории субъектов.

"В 2019 году из областного бюджета на эти цели (предоставление гражданам социальных контрактов) предусмотрено 61,7 млн рублей, чтобы как можно больше жителей области смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию", - передает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу области. Отмечается, что помощь на основании социального контракта оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. Мера поддержки не влечет за собой прекращения других выплат, которые предоставляются нуждающимся.

По информации пресс-службы, в свою очередь гражданин обязуется выполнить условия программы социальной адаптации, которую индивидуально разрабатывают специалисты Центра социальной поддержки вместе с заявителем. "Целью программы, например, может быть помощь в получении образования и устройстве на работу или открытие собственного дела и повышение доходов семьи", - говорится в сообщении.

На период действия контракта - от трех месяцев до одного года - предоставляется ежемесячная выплата от 5 тыс. до 20 тыс. рублей в зависимости от дохода семьи. Если это предусматривают мероприятия социальной адаптации, есть возможность получить единовременную выплату - до 240 тыс. рублей.