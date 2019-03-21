Власти Приамурья подали заявку на включение Благовещенска в "Свободный порт Владивосток"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 марта. /ТАСС/. Власти Амурской области подали заявку на включение Благовещенска в состав экономической зоны "Свободный порт Владивосток". В заявку вошли три инвестиционных проекта на сумму более 3 млрд рублей, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"Якорный" проект в заявке - трансграничная канатная дорога через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. Прокатиться по дороге, аналогов которой нет в мире, можно будет уже в 2021 году. В проект входит пассажирский терминал и комплекс беспошлинной торговли. Канатная дорога позволит российским и иностранным туристам максимально комфортно пересекать границу.

В заявку включен также проект соевого завода, который будет производить кормовой соевый шрот и гидратированное соевое масло. Компания готова перерабатывать до 300 т соевых бобов в сутки. Третьим в списке потенциальных резидентов числится завод по выпуску изделий из газобетона. Компания готова поставлять на строительный рынок области и ближайших регионов до 100 тыс. куб. м в год.

"<...> новая экономическая зона с облегченным налоговым и таможенным режимом значительно увеличит инвестиционный потенциал региона, обеспечит создание новых производств и занятость населения, создаст благоприятные условия для увеличения темпов социально-экономического развития территории. Кроме этого, новый режим позволит расширить туристический потенциал Приамурья", - цитирует сайт губернатора региона Василия Орлова.

Благовещенск - единственный в России город, расположенный на государственной границе. Ожидается, что статус "Свободного порта" он получит к концу этого года. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О свободном порте Владивосток" в июле 2015 года. На данный момент этот закон позволил открыть новое производство более 1 тыс. предпринимателям, которые создали более 60 тыс. рабочих мест для дальневосточников.