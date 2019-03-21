Якутия представит инвестиционные проекты на форуме "Арктика - территория диалога"

ЯКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Якутия представит потенциальные инвестиционные проекты и поделится опытом уже реализованных кейсов на форуме "Арктика - территория диалога", который пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель правительства региона Владимир Солодов.

"Арктика - один из наших приоритетов. Мы готовим стенд Якутии для участия в этом форуме, в частности, презентуем инвестиционные проекты, возможности арктического туризма, а также те проекты, которые успешно работают, например, по установке ветродизельных установок в якутской Арктике. Думаю, этот опыт интересен для тиражирования", - сказал он.

Глава республиканского кабмина добавил, что власти региона презентуют на форуме проект, который в этом году переходит в активную стадию реализации - строительство Жатайской судоверфи. "В этом году начнется строительство самого здания судоверфи, ориентированного на развитие судоходства по арктическим рекам", - уточнил собеседник.

Планируется, что представители Якутии примут активное участие в сессиях и дискуссиях форума. "Ожидается, что одним из центральных вопросов форума станет обсуждение нового преференциального режима в Арктике. Мы будем предлагать основной акцент сделать на инфраструктурную поддержку инвестиционных проектов. Именно этого, на наш взгляд, сейчас не хватает", - отметил глава кабмина Якутии.

Форум "Арктика - территория диалога" проходит с 2010 года. В этом году главная тема форума будет звучать как "Арктика. Океан возможностей". Организатором форума является фонд "Росконгресс". Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.